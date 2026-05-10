Haberler

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, iş dünyası temsilcileriyle Kerkük'ü ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türk iş insanlarından oluşan bir heyetle Irak'ın Kerkük vilayetini ziyaret ederek yerel yetkililerle işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türk iş insanlarından oluşan bir heyetle Irak'ın Kerkük vilayetine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi İnan'nın Kerkük valiliği ziyaretine Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği öncülüğündeki iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Büyükelçiliğin ilgili birimlerinden oluşan bir heyet de eşlik etti.

İnan başkanlığındaki heyet, Kerkük'teki kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek işbirliği imkanlarını ele aldı.

Büyükelçi İnan, ziyareti kapsamında Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de bir araya gelmiş, görüşmede Vali Birinci Yardımcısı Rebvar Taha, Meclis Başkanı Muhammed Hafız ve İl Meclisi Üyeleri de yer almıştı.

ITC'ye ziyaret

Büyükelçi İnan, Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi Başkanlığını da ziyaret ederek, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Başkan yardımcıları ve siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Kerkük temasları kapsamında Büyükelçi İnan'ın, Kerkük Kalesi ziyaretinin yanı sıra diğer bazı programlara da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı