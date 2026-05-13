Türkiye ile Ermenistan Arasında Doğrudan Ticaret İçin Bürokratik Hazırlıklar Tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ve Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılması için bürokratik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. İki ülke arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atıldığını belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların önceki gün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'den bu yana devam eden Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında atılan "güven artırıcı adımlar" çerçevesinde yeni bir aşamaya geçildiğini bildirdi. Keçeli, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

Sözcü Keçeli, yeni düzenleme kapsamında, Türkiye'den üçüncü bir ülkeye gönderilen ve oradan Ermenistan'a ulaşan ya da aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" olarak yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini kaydetti.

Güney Kafkasya'da "kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde tarihi bir fırsat" bulunduğunu belirten Keçeli, Türkiye'nin bölgede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin ilerletilmesine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
