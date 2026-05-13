Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticarete ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ve Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılacağını açıkladı. İki ülke arasında gerçekleşen normalleşme süreci çerçevesinde, gerekli bürokratik hazırlıkların tamamlandığını belirten Keçeli, bu adımın Güney Kafkasya'da barış ve refahın güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Ermenistan ile Türkiye'nin 2022'den bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını belirten Keçeli, "İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Keçeli, hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
