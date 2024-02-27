Türkiye İhsan Yener İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası Sonuçlandı

? Türkiye İhsan Yener İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası sonuçlanırken, dereceye girenler ülkeyi Polonya'da yapılacak şampiyonada temsil edecek.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 21'incisi düzenlenen şampiyonaya 28 il ve 81 okuldan 380 kişi katıldı.

"Anadil" ve "Çok Dilli" (17 dil) ayrımıyla 2 yarış türü olarak 4 kategoride 22 Ocak ile 24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 24 yarışçı madalya kazandı.

Türkiye ve Dünya İnternet Şampiyonalarında madalya kazanan ve derece alanlar, Polonya'da 13-18 Temmuz'da yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.