Türkiye'den Mozambik'e insani yardım

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Mozambik'e 257 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Mozambik'te faaliyet gösteren Kardeşlik Vakfı tarafından selden etkilenen Mozambik'e insani yardım ulaştırıldı.

Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığında düzenlenen törene, Bakanlık Sekreteri Maria de Fatima Simao Manso ile Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan katıldı.

Temin edilen 257 ton insani yardım, Mozambik Afet Risk Yönetimi ve Önleme Enstitüsüne (INGD) teslim edildi.

Büyükelçi Alkan, törende yaptığı konuşmada, sel felaketi nedeniyle Mozambik halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileterek Türkiye'nin dost ve kardeş Mozambik'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Devlet Sekreteri Manso ise Türkiye'nin dayanışma jestinin Mozambik hükümeti ve halkı tarafından büyük takdirle karşılandığını belirterek teşekkür etti.

Mozambik'te sel felaketi

Mozambik'te başkent Maputo ile Gaza ve Inhambane eyaletleri başta olmak üzere, güney ve orta bölgelerde ocak ayından bu yana etkili olan sellerde 242 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 869 bin kişi felaketten etkilendi.

Ayrıca sellerde 6 bin ev tamamen yıkıldı, 15 bin ev zarar gördü, 183 bin ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle ülkede 555 bin hektar tarım arazisi etkilendi. Mozambik uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.