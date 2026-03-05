Haberler

Türkiye'den Mozambik'e insani yardım

Türkiye'den Mozambik'e insani yardım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Mozambik'e TİKA, AFAD ve TDV aracılığıyla 257 ton insani yardım malzemesi gönderdi. Törende Türkiye'nin Mozambik'e duyduğu destek vurgulandı.

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Mozambik'e 257 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Mozambik'te faaliyet gösteren Kardeşlik Vakfı tarafından selden etkilenen Mozambik'e insani yardım ulaştırıldı.

Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığında düzenlenen törene, Bakanlık Sekreteri Maria de Fatima Simao Manso ile Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan katıldı.

Temin edilen 257 ton insani yardım, Mozambik Afet Risk Yönetimi ve Önleme Enstitüsüne (INGD) teslim edildi.

Büyükelçi Alkan, törende yaptığı konuşmada, sel felaketi nedeniyle Mozambik halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileterek Türkiye'nin dost ve kardeş Mozambik'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Devlet Sekreteri Manso ise Türkiye'nin dayanışma jestinin Mozambik hükümeti ve halkı tarafından büyük takdirle karşılandığını belirterek teşekkür etti.

Mozambik'te sel felaketi

Mozambik'te başkent Maputo ile Gaza ve Inhambane eyaletleri başta olmak üzere, güney ve orta bölgelerde ocak ayından bu yana etkili olan sellerde 242 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 869 bin kişi felaketten etkilendi.

Ayrıca sellerde 6 bin ev tamamen yıkıldı, 15 bin ev zarar gördü, 183 bin ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle ülkede 555 bin hektar tarım arazisi etkilendi. Mozambik uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici

Savaştaki büyük tehlikeye dikkat çektiler: Endişe verici
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum