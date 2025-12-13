Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Abd'li Mevkidaşı Lutnick ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'li mevkidaşı Howard Lutnick ile bir araya gelerek Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari boyutlarını görüştü ve 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılıklarını vurguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığımızı çok daha güçlü bir zemine taşıyacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

