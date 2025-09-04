Haberler

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı Yenerek Grubu Lider Tamamladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek grubu lider tamamladı. 12 Dev Adam, grup aşamasında gösterdiği üstün performansla çeyrek finale yükseldi.

(ANKARA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, liderlik maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grubundaki son maçında Sırbistan ile karşılaştı. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, liderlik maçında Sırbistan'ı ile 95-90 mağlup ederek, grubu lider tamamladı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Ay-Yıldızlar, 16 turunda İsveç ile karşılaşacak.

12 Dev Adam grupta Letonya'yı 73-93, Çekya'yı 92-78, Portekiz'i 95-54 ve Estonya'yu 84-64 mağlup etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
