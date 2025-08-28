Türk Kızılay, Doğanşehir'deki Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağladı

Türk Kızılay, Doğanşehir'deki Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara battaniye, hijyen malzemeleri, uyku tulumu ve diğer eşyalar dağıtarak destek oldu.

Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara ve çobanlara destekte bulundu.

Türk Kızılay personelleri, "Hayvan Yetiştiricileri ve Çobanları Destekliyor" projesi kapsamında, ilçedeki çoban ve yetiştiricilere battaniye, hijyen malzemesi, uyku tulumu, bere, tencere seti, ayakkabı, yağmurluk dağıttı.

Dağıtım programına, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya Kızılay Şube Başkanı Sadi Ergül, Malatya Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Doğanşehir İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın, Doğanşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Demirci ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Galatasaray taraftarının istemediği isim valizlerini topladı gidiyor

Taraftar istemiyordu! Valizlerini topladı gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.