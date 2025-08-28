Türk Kızılay, Doğanşehir'deki Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağladı

Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara ve çobanlara destekte bulundu.

Türk Kızılay personelleri, "Hayvan Yetiştiricileri ve Çobanları Destekliyor" projesi kapsamında, ilçedeki çoban ve yetiştiricilere battaniye, hijyen malzemesi, uyku tulumu, bere, tencere seti, ayakkabı, yağmurluk dağıttı.

Dağıtım programına, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya Kızılay Şube Başkanı Sadi Ergül, Malatya Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Doğanşehir İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın, Doğanşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Demirci ve hayvan yetiştiricileri katıldı.