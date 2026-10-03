TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Soma ve Kilimli'deki maden göçüklerine iş cinayeti dedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ olarak, iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyor, çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Atalay, yazılı açıklamasında, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdiğini, İzmir'in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında yaşanan patlamada 7 işçinin yaralandığını, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçükte ise 1 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz, daha önceki iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur" değerlendirmesinde bulunan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Art arda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlar ile iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en temel konularının başında gelmektedir. Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir."

Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin, tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurgulayarak, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması, denetimlerin güçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin maliyet gerekçesiyle ertelenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Başta madenler olmak üzere, tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkati çeken Atalay, şöyle devam etti:

"İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir. Özellikle kapatılmış veya çalışması durdurulmuş maden ocaklarının gerekli güvenlik koşulları sağlanmadan yeniden açılması cinayete teşebbüstür. Bu tür uygulamalarda sorumluluğu olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. TÜRK-İŞ olarak, iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyor, çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz."

Atalay, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA