THY, Tiran seferlerine yeniden başladı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a haftada 7 frekans sefer düzenlemeye başladı. Seferler İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek ve yolculara konforlu uluslararası ulaşım imkanı sunacak.

Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seferlerini yeniden başlattı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftada 7 frekans olarak icra edilecek Tiran seferleriyle, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımı daha da güçleniyor.

İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferler, Tiran'ı THY'nin küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile birlikte dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacak.

THY ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabilir.

