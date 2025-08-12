Türk Hava Yolları, Çin Seferlerini Arttırıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin'e haftalık sefer sayısını 31'e çıkaracaklarını açıkladı. Yeni seferler Pekin, Şanghay ve Guanzu'ya yönlendirilecek.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin Çin'e yaptığı seferlerde artışa gideceğini duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'e ilave 10 sefer. Çin'e 3 noktaya ( Pekin, ?angay, Guanzu) haftada toplam 21 yolcu seferi yapıyoruz. 26 Ekim 2025 itibarıyla sefer sayımızı Pekin 10, ?angay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefere çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

