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Türk Hava Yolları, Bingazi Seferlerini Yeniden Başlattı

Türk Hava Yolları, Bingazi Seferlerini Yeniden Başlattı
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, haftada 5 Trablus seferinin yanı sıra Bingazi seferlerini de yeniden başlatarak Libya'daki toplam uçuş sayısını 8'e çıkardıklarını açıkladı. Ekşi, önümüzdeki dönemde uçuş frekanslarını ve nokta sayısını artıracaklarını belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, haftada 5 sefer icra ettikleri Trablus seferleriyle birlikte Libya'da haftalık uçuş sayısını 8'e çıkardıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız." dedi.

THY uçağı, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti.

Yaklaşık 2,5 saatlik seferin ardından Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bingazi'ye uçuşların yeniden başlatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

THY'nin 6 kıtada 131 ülke ve 352 destinasyonla dünyada en çok ülkeye ve uluslararası noktaya sefer düzenleyen hava yolu şirketi olduğunu belirten Ekşi, "İnsanlar, ülkeler ve kıtalar arasında köprüler kurma misyonumuz çerçevesinde, yolcularımıza sürekli yeni yerler keşfetme olanakları sunuyoruz. Hiç durmadan dünyanın her yerinde sefer düzenleyebileceğimiz yeni noktalar arıyor, ülkeleri ve halkları birleştiriyoruz." dedi.

Ekşi, Bingazili yolcuları haftada 3 sefer yapılacak uçuşlarla dünyaya bağladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Haftada 5 sefer gerçekleştirdiğimiz Trablus seferleriyle birlikte Libya'da haftalık seferlerimizi 8'e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız. Başlattığımız seferlerin Bingazi'ye, bölge halkına, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak 492 uçaklık dünyanın en genç filolarından birine sahip olduklarını belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Uçak içi eğlence sistemlerimiz, rahat koltuklarımız, benzersiz ikramlarımız ve Türkiye'nin dillere destan misafirperverliğini temsil eden daima güler yüzlü THY ailesiyle yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatıyoruz. Benzersiz misafirperverliğimiz ve sunduğumuz hizmet kalitesini artırma konusundaki kararlı tutumumuzla ödüllere layık görülüyoruz. Sizlerin ve yolcularımızın markamıza ve temsilcisi olduğumuz ülkemize göstermiş olduğunuz güven daha fazlasını yapma noktasında bizim azmimizi artırıyor."

Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen ise yeniden başlatılan Bingazi seferlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından pasta kesilen törende hediyeler takdim edildi.

Törene, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile çok sayıda kişi katıldı.

Seferlerin salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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