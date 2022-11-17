Türk Akademisyen: ABD'de Bir Tür Demokrasicilik Oyunu Oynanıyor

ABD ara seçimlerini yorumlayan Türk akademisyen Hakkı Öcal, seçimlerin ABD demokrasisinin parlamentoda iki parti arasında, çeşitli sektörlerden ve finans dünyasından yalnızca ayrıcalıklı grupların dahil olduğu bir demokrasi oyunu olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

ABD ara seçimlerini yorumlayan Türk akademisyen Hakkı Öcal, seçimlerin ABD demokrasisinin parlamentoda iki parti arasında, çeşitli sektörlerden ve finans dünyasından yalnızca ayrıcalıklı grupların dahil olduğu bir demokrasi oyunu olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

SES 1 (Türkçe): HAKKI ÖCAL, Deneyimli Gazeteci ve İstanbul İbn Haldun Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi:

"Bir derin devlet vardır. Onlar iki partiye de hükmediyor ve bu iki parti parlamentoda bir tür demokrasi oyunu oynarlar."

SES 2 (Türkçe): HAKKI ÖCAL, Deneyimli Gazeteci ve İstanbul İbn Haldun Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi:

"Normal olarak demokraside partiler arasında bir çatışma vardır. Partiler bu çatışmayı halka gider sorarlar ve halk bu çatışmada bir karar verir. Amerika'da öyle olmuyor. Amerika'da 30'lar'dan hatta 20'lerden beri, elitler önce kendi aralarında bir anlaşmaya varıyor. Halka neyi arz edeceklerine karar veriyorlar. Sonra da bu uyduruk, halkın asıl meselelerine çözüm üretmeyen bir tür demokrasicilik oyunu oynanıyor."

Öcal'a göre, ara seçimler Amerikan siyaseti ve toplumundaki bölünmeyi daha da ortaya çıkardı.

SES 3 (Türkçe): HAKKI ÖCAL, Deneyimli Gazeteci ve İstanbul İbn Haldun Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi:

"Bölünmüş devlet meselesine gelince, bu (seçimler) toplumdaki bölünmüşlüğü yansıtıyor. Amerika'da epeydir bu bölünmüşlüğü izliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)