Türeli, alacaklı statüsündeki 200-250 bin kişinin tasfiyeye tabi tutulduğunu söyledi

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda "fon yasa teklifi" olarak bilinen düzenlemeye AK Parti tarafından eklenen önergeye tepki gösterdi. Türeli, "Bu konu bir organize suç konusu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda görüşümüz net. Bir Meclis araştırma komisyonu kurulması için yeniden, tekrar bir kanuni süreç var önümüzde. Bu konudaki ısrarlarımızı devam ettireceğiz. Ama kurulmadığı zaman da Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuracağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "fon yasa teklifi" olarak adlandırılan kanun teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu tarafından verilen önergeyi ve sermaye piyasalarında yaşanan süreci değerlendirdi.

Kanun yapım tekniğinin ve Meclis İçtüzüğü'nün ihlal edildiğini savunan Türeli, teklifin tali komisyonlar olan Adalet ile Sanayi ve Ticaret komisyonlarında tartışılmadan doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu'na getirildiğini, daha da vahiminin ise etki analizi dahi yapılmamış kritik bir maddenin gece yarısı önergesiyle metne eklenmesi olduğunu ifade etti.

"ALACAKLI STATÜSÜNDE OLANLAR TASFİYE KAPSAMINA TABİ TUTULUYOR"

17 Eylül sürecinde SPK tarafından 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyeye alındığını ve ilk etapta 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren yaklaşık 18-20 milyar dolarlık (840 milyar TL) bir faturanın ortaya çıktığını kaydeden Türeli, son önergenin mağduriyeti daha da derinleştirdiğini ileri sürdü. Türeli, şöyle konuştu:

"17 Eylül tarihi öncesinde TEFAS üzerinden katılma payı iade talimatı vermiş ancak fonların temerrüde düşmesi veya fiyat oluşumu sağlanamaması nedeniyle takası gerçekleşmemiş vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlar normal şartlar altında doğrudan 'alacaklı' statüsündedir. Gece yarısı getirilen önergeyle bu alacaklı statüsünde olanlar, tasfiye kapsamına tabi tutuluyor. Burada yaklaşık 200-250 bin kişilik bir kitle söz konusu. Bu kişiler ilk 455 binin içinde mi, paylarının toplam değeri nedir, küçük yatırımcı mıdır? Bu soruların hiçbirine Genel Kurul'da yanıt verilmedi."

Yapılan düzenlemenin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu kaydeden Türeli, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79. maddesini hatırlattı. Türeli, "Ortada zaten büyük bir yolsuzluk var. Devletin organlarının gözü önünde gerçekleşmiş bir şey" dedi.

Yaşananların Borsa İstanbul, MKK, Takasbank, BDDK ve SPK gibi kurumların gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmemesi sonucu doğduğunu vurgulayan Türeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'teki "Bazı hisse senetlerinde ve fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz, gerekli tedbirleri alacağız" şeklinde sözleri olduğunu hatırlattı. Türeli, şunları kaydetti:

"Bütün hisse senedi fiyatları düştü. Ufak yatırımcılar, paraları değerlensin, enflasyona karşı en azından değerini korusun diyen insanların hepsi kaybetti. ve bütün bu kurumların başkanları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri görevlerine devam ediyor. Bunların derhal görevden ayrılması gerekiyor. Bunlar görevden alınmak zorunda. Yine aynı şekilde bu yapının içine gittiğimiz zaman bunu açık ve net olarak söylüyoruz, bu konu bir organize suç konusu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda görüşümüz net. Bir Meclis araştırma komisyonu kurulması için yeniden tekrar bir kanuni süreç var önümüzde. Bu konudaki ısrarlarımızı devam ettireceğiz. Bunları söyleyeceğiz. Ama kurulmadığı zaman da Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuracağız. Hem sonuç itibarıyla bu konuyla ilgili olarak kamuoyunda da bilinen, tanınan, akademiden, bürokrasiden geçmiş dönemlerde görev yapmış, konuyu bilen insanlarla da bir araya geleceğiz. Mağdurlarla birlikte de konuşarak, onlardan da zaten bize, inanın, yağmur gibi e-postalar geliyor, mesajlar geliyor. Onlarla birlikte bu konunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA