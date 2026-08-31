Tunus'ta Kapsamlı Sosyal Kriz Uyarısı

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu (FTDES), ülkede su ve elektrik kesintileri, alım gücündeki düşüş, işsizlik ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkların "kapsamlı bir sosyal kriz" yarattığını belirtti.

FTDES, yayımladığı yazılı açıklamada sorunlara müdahalede gecikilmesinin sosyal güvenlik ve toplumsal barışı tehdit edebileceği uyarısında bulunarak, ülkenin çeşitli bölgelerinde tekrarlanan su ve elektrik kesintilerine dikkati çekti.

Aşırı sıcakların etkisini artırdığı dönemde temel hizmetlerde yaşanan aksaklıkların vatandaşların yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, söz konusu sorunların münferit ve geçici gelişmeler olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, su ve elektrik kesintilerinin yanı sıra satın alma gücündeki gerileme, işsizlik, ekonomik kırılganlık, kamu hizmetlerindeki bozulma ve çevre sorunlarının birbirini besleyen daha geniş bir krizin göstergeleri olduğu belirtildi.

FTDES, yetkililerden temel hizmetlerin düzenli şekilde sağlanmasını, hayat pahalılığı karşısında vatandaşların satın alma gücünün korunmasını ve temel tüketim maddelerine erişimin güvence altına alınmasını istedi.

Forum ayrıca devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, sosyal örgütler ve vatandaşlar arasında diyalog kurulması çağrısında bulunarak, sorunların temel nedenlerinin ele alınmasını talep etti.

Açıklamada, krize müdahalede daha fazla gecikilmesinin ülkede "tehlikeli bir sosyal sürüklenmeye" yol açabileceği ve sosyal güvenlik ile toplumsal barışı tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

Tunus'ta 2011'de kurulan FTDES, siyasi parti ve dini kurumlardan bağımsız faaliyet gösteren Tunus merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor.

STK, ekonomik ve sosyal haklar, çalışma hayatı, çevre ve göçmen hakları alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA