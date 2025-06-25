Tunus'ta Türk İş İnsanları ile İş Forumları Düzenlendi

Tunus'ta, Konya Sanayi Odası üyesi iş insanlarının katılımı ile iş forumu düzenlendi.

Başkent Tunus'ta yer alan Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTICA) binasında düzenlenen iş forumuna Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, UTICA Eş Başkanı Hammadi Kooli, Konya'dan gelen iş insanları ve Tunuslu firma temsilcileri katıldı.

Forum öncesinde Konya Sanayi Odası ile UTICA arasında ikili iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Konya'dan gelen iş insanlarının Tunus ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Demircan, "Tunus bir Akdeniz ülkesi, haliyle bir tarım, hurma ve zeytinyağı ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'de özellikle Konya ile ilişkileri çok güçlü. Çünkü tahıl ambarı olan tarım kenti Konya'mız, aynı zamanda sanayi ürünlerinde de çok geniş bir vilayetimiz. Tunus'un Konya'ya olan rağbetini, ilişkisini gördüğümüz için uzun zamandır Konyalı iş insanlarıyla Tunuslu iş insanlarını görüştürmeyi planlıyorduk. Konya Sanayi Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, onunla yaptığımız özel görüşme çerçevesinde başta Torku firması olmak üzere güçlü bir grupla buraya geldiler." dedi.

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tunus ziyaretinde karşılıklı işbirlikleri anlaşmaları burada hala tazeliğini koruyor"

Tunuslu firma temsilcilerinin ve sanayi odalarının Türkiye'yi ve sanayi kenti olan Konya'yı yakından takip ettiklerini vurgulayan Büyükelçi Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Elbette sayın cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Vizyonu çerçevesinde sanayimiz burada göz dolduruyor. Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey'in buraya yaptığı ziyaretten ve karşılıklı işbirlikleri anlaşmaları burada hala tazeliğini koruyor. Tunus ile olan ticaretimizi sanayi ile taçlandırmak ve karşılıklı yatırımların konuşulabileceği bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz. Yani Tunus tarafı da Türkiye'de yatırım yapabileceğini söylüyor, Türkiye tarafı da burada işlere göre gelişmeleri değerlendireceğini söylüyor."

Tunuslu iş insanlarının da Türkiye'yi ziyaret etmelerini planladıklarını belirten Demircan, ticari ilişkilerin sürdürülmesi için yakın bir zamanda Tunus'tan güçlü bir ekiple bir Konya ziyareti de planlandığını aktardı.

"Konya'dan gelen iş insanları ve semazen ekibi iki ülke ilişkisine de katkı sunuyor"

Türkiye'den gelen heyetlerin Tunus ziyaretlerinin iki ülke ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini belirten Büyükelçi Demircan, Konya'dan gelen iş insanları ve semazen ekibinin iki ülke ilişkisine de katkı sunduğunu söyledi.

Büyükelçi Demircan, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile geçmişten bir hukukumuz ve kardeşliğimiz var. İlgisini ve samimi yakınlığını esirgemedi, Konya Büyükşehir Belediyesinin semazen ekibini buraya gönderdi. Dün akşam 350 kişilik içinde diplomatlarının ve sanatçıların da olduğu butik bir gruba inanılmaz bir sunum gerçekleştiler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan, Konya'mıza ve Hazreti Mevlana'nın sesine, nefesine, soluğuna ve çağrısına sadece Tunus değil dünyanın ihtiyacı var, bu yüzden emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim."

"Tunuslu iş insanlarını Konya'ya bekliyoruz"

Konya Sanayi Odası Başkanı Büyükeğen de Tunus'taki temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ziyaretleri kapsamında Konyalı sanayicilerle Sfakes kentini ziyaret ettiklerini ve Tunuslu sanayici ve iş adamları arasında 400'e yakın iş görüşmesi yapıldığını, bu görüşmelerin iki tarafın karşılıklı ticaretine olumlu yansıyacağını vurguladı.

Büyükeğen, sözlerine şöyle devam etti:

"Tunus ziyaretimizin bugün üçüncü günündeyiz. İlk iki günkü ziyaretlerimiz esnasında son derece verimli toplantılar yaptık. Bugünkü toplantılarımız Sfakes kentindeki temaslarımızın ardından, Tunus'ta bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılar gerçekten çok verimli ve başarılı geçti. İnşallah toplantılarımız daha da detaylandırarak hem iş birliklerimizi hem de yatırım projelerimizi geliştireceğiz. Buradaki iş insanlarına Konya'yı tanıttık ve onları Konya'ya davet ettik. Tunuslu iş insanlarını Konya'ya bekliyoruz."