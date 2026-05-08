Tunus'ta Gannuşi'nin eski ofis müdürüne 14 yıl hapis cezası

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin eski ofis müdürü Fevzi Kammun, mali yolsuzluk davalarına bakan mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamalar arasında 'kara para aklama' yer alırken, sanık avukatları suçlamaların siyasi olduğunu savundu.

Yerel radyo kuruluşu Mozaik FM'in haberine göre, Tunus İlk Derece Mahkemesine bağlı mali yolsuzluk davalarına bakan ceza dairesinde görülen duruşmada Kemmun'un 14 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Tunus Temyiz Mahkemesine bağlı mali yolsuzluk davalarına bakan suçlama dairesi daha önce, Kammun hakkında yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında verilen tutuklama kararını onamıştı.

Tunus makamları, 16 Şubat 2023'te Kammun'un gözaltına alınmasına karar vermişti.

Aynı dönemde aralarında siyasetçi, avukat ve sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi "devlet güvenliğine karşı komplo", "kamu düzenini bozma", "yabancı taraflarla irtibat" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

Sanık avukatları suçlamaların siyasi olduğunu savunurken, Tunus makamları ise yargı süreçlerinin hukuka uygun ve yargı bağımsızlığı çerçevesinde yürütüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
