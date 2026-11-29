Tunus'ta Hurma Haftası üreticilere doğrudan satış imkânı sunmak için düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tunus Mesleklerarası Hurma Grubu, hurma üreticilerinin ürünlerini doğrudan tüketicilere satabilmelerini sağlamak amacıyla başkent Tunus'ta 22-29 Kasım tarihlerinde Hurma Haftası düzenledi. Etkinlik, üreticilerin aracı olmadan satış yapmasına imkân tanıyor.
TUNUS, 29 Kasım (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen "Hurma Haftası" etkinliği, 28 Kasım 2026.
Tunus Mesleklerarası Hurma Grubu, hurma üreticilerinin ürünlerini doğrudan tüketicilere satabilmelerini sağlamak amacıyla 22-29 Kasım tarihleri arasında başkent Tunus'ta "Hurma Haftası" etkinliği düzenledi. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
Kaynak: Xinhua