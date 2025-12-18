Çinli Şirketlerin Tunus'ta İnşa Ettiği Güneş Enerjisi Santrali Faaliyete Geçti

TUNUS, 18 Aralık (Xinhua) -- Tunus'ta Çinli şirketlerin inşa ettiği güneş enerjisi santrali, ülkenin orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde hizmete girdi.

Tunus Sanayi, Madencilik ve Enerji Bakanı Fatma Sabit Şibub, salı günü düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada projenin Tunus'un en büyük fotovoltaik enerji üretim girişimi olduğunu belirtti. Şibub, proje sayesinde Tunus'un doğalgaz ithalatının yıllık yaklaşık 22 milyon ABD doları azalacağını ve yakıt maliyetlerinde yaklaşık 15 milyon ABD doları tasarruf sağlanacağını söyledi.

Şibub, projenin hayata geçmesiyle Tunus'un enerji kaynaklarının çeşitleneceğini, artan enerji talebinin karşılanacağını ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azalacağını vurguladı.

Projenin geliştiricisi olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli AMEA Power'ın Başkanı Hüseyin el-Nuveys ise, projenin Tunus'un 225 kilovolt kapasiteli şebekesine bağlı ilk yenilenebilir enerji tesisi olduğunu belirtti. Nuveys, temiz ve güvenilir elektrik sağlayan projenin, ülkenin enerji güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

Elektrik santralinin inşasına, Çinli şirketlerden oluşan konsorsiyum Mayıs 2024'te başlamıştı.

Santrali ortaklaşa tasarlayan, inşa eden ve işleten Çin Enerji Mühendisliği Grubu Tianjin Elektrik Enerjisi İnşaat Limited Şirketi'nin Proje Direktörü Xu Zhiyong, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çinli şirketlerin inşaat sürecinde bir grup yerel uzmanı eğittiğini ve Tunus'ta ileri düzey yeni enerji teknolojileri ve ekipmanlarının uygulanmasını kolaylaştırdığını söyledi.