Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Tunceli'de sahte kripto yatırım platformları aracılığıyla 3 milyon 480 bin lira dolandırılan bir kişinin şikayeti üzerine başlatılan operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan T.S.Ö'nün sahte kripto yatırım platformları aracılığıyla 8 farklı şirket hesabına toplam 3 milyon 480 bin lira göndererek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda İstanbul, Balıkesir, Hatay, Mersin ve Manisa'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 5 cep telefonu, 3 SIM kart ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların elde ettikleri paraların izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda transfer işlemi gerçekleştirdikleri ve bu paraları farklı kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Ayrıca, zanlıların nitelikli dolandırıcılık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu ve yapılan mali incelemelerde kullanılan 8 farklı şirket hesabında toplam işlem hacminin 55 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
