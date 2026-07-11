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Tunceli merkezli "yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Tunceli merkezli 'yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı' operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
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Tunceli merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 508 bin lira dolandıran 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda 26 milyon liralık şüpheli işlem tespit edildi.

Tunceli merkezli 7 ilde düzenlenen "yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcılara yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda Pertek ilçesinde ikamet eden H.K'nin dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur H.K'nin Facebook'ta karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren 'Yatırım Danışmanlığı' adlı gruba yönlendirildiği belirlendi. Yüksek kazanç elde etme amacıyla şüphelilerin yönlendirdiği 6 farklı IBAN numarasına toplam 508 bin 233 lira yatıran vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Tunceli jandarma siber ekiplerinin bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde titizlikle yürüttüğü dijital analizler neticesinde dolandırıcılık ağının büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde 16 şüphelinin kimliği tespit edildi. Paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı. Bu şirket ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi sonucu toplam 26 milyon lira hacminde şüpheli işlem saptandı."

Açıklamada, elde edilen delillerin ardından Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere 7 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek 14 şüphelinin yakalandığı anımsatıldı.

Zanlılardan 11'inin tutuklandığı ve 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirilen açıklamada, "Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda ayrıca suçta kullanılan dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 5 USB bellek, hafıza kartı, 11 sim kart, hard disk, 2 tablet ve 19 banka kartı ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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