Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

TUNCELİ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, bir süre takibe alınıp, operasyon düzenlendi. Dron ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı 'Narko Güç' operasyonunda şüphelilerden H.D. Tunceli'de, F.T. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, M.Y., M.D., E.A. ve A.T. ise Bingöl'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 83 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile 1'i de Cumhuriyet Savcılığı'ndan serbest bırakıldı.