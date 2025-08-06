Tunceli'de Kaldırımları İşgal Eden 9 Esnafa Para Cezası

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Tunceli Belediyesi, kaldırımları işgal eden 9 esnafa idari para cezası uyguladı. Denetimlerde 1 yapı market, 2 manav ve 6 kahvehane uyarılara uymadığı gerekçesiyle ceza aldı.

Tunceli'de kaldırımları işgal eden ve uyarıları dikkate almayan 9 esnafa idari para cezası uygulandı.

Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamada, Moğultay Mahallesi'nde zabıta ekiplerince denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaldırımları işgal eden ve yapılan uyarıları dikkate almayan 9 esnafa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. Cezai işlem uygulanan işletmeler arasında 1 yapı market, 2 manav ve 6 kahvehane bulunuyor. Kaldırımlar yayalarındır. Kamuya ait alanların korunması için denetimlerimiz kararlılıkla sürecek. Sevdamız Tunceli."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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