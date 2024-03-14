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TÜKDES Başkanı, ekmek ve simit fiyatlarında tüketici temsilcisi talep etti

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TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, ekmek ve simit fiyatlarının tespitinde tüketici örgütlerinin temsilcisini de istedi. Bakal, yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle tüketici örgütü temsilcisinin katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, ekmek ve simit fiyatlarının tespitinde yeni dönemde tüketici örgütlerinin temsilcisinin de bulunmasını talep etti.

Bakal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından Resmi Gazete'de "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle esnaf tarafından üretilen ekmeğin fiyatına ilişkin tarifelerin Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından değerlendirileceğini aktaran Bakal, şunları kaydetti:

"Komisyonda kamu ve özel sektör bulunmakta ancak üçüncü sektör olarak da tanımlanan gönüllü kuruluşlardan ya da tüketici örgütlerinden temsilci bulunmuyor. Tüketici örgütü üyesi de komisyona katılsın. Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesindeki bu eksiklik, yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle giderilmelidir. Tüketicilerden bir temsilcinin katılımı sağlanmalıdır. Tüketici örgütü temsilcisinin bulunması daha sağlıklı karar alınmasına katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Bakal Ekmek Ekonomi Güncel Haberler

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