Tüik: Mart Ayında Ticari Süt İşletmelerince 1 Milyon 7 Bin 179 Ton İnek Sütü Toplandı

TÜİK, mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Ticari süt işletmeleri, mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton inek sütü topladı. Geçen yılın aynı ayına göre inek sütü azaldı, ancak peynir ve yoğurt üretimi arttı.

TÜİK, mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,1, ayran ve kefir üretimi yüzde 19,2, yoğurt üretimi yüzde 9,6, içme sütü üretimi yüzde 10,5 arttı; tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 azaldı. Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,7, ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8, yoğurt üretimi yüzde 10,3, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı; tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,2 azaldı.

Bir önceki ay 888 bin 262 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 13,4 oranında artarak 1 milyon 7 bin 179 ton oldu. Bir önceki ay 138 bin 131 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 19,0 oranında artarak 164 bin 354 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

