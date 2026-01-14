Haberler

TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretim miktarları azaldı

TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretim miktarları azaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, kasım ayında tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretimi önceki aya göre azaldı. Tavuk eti üretimi yüzde 5,5, inek sütü üretimi ise yüzde 3,7 oranında düştü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretim miktarlarının önceki aya göre azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında azalarak 233 bin 887 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi ise önceki aya göre yüzde 2 oranında azalarak 1 milyar 771 milyon 906 bin oldu. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı. Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,9 arttı.

863 BİN 651 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Kasım ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında azalarak 863 bin 651 ton oldu. İçme sütü üretimi ise önceki aya göre yüzde 0,6 oranında azalarak 135 bin 49 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azaldı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azaldı. Ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,1 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip