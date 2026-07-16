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Tüik: İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 3 Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026'ya ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretimi yıllık yüzde 3, aylık yüzde 0,4 azaldı. Bina inşaatı endeksi yıllık yüzde 4,5 düşerken, bina dışı yapılar endeksi yüzde 6,2 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Üretim Endeksi'nin Mayıs 2026 verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 3 azaldı.

TÜİK, "İnşaat Maliyet Endeksi, Mayıs 2026" verilerini açıkladı. Verilere göre, 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Kaynak: ANKA
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