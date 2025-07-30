TÜGVA Gönüllüleri Çocuklar, Hayvanlar İçin Su Kapları Yaptı

TÜGVA Gönüllüleri Çocuklar, Hayvanlar İçin Su Kapları Yaptı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde TÜGVA gönüllüsü çocuklar, sıcak havada hayvanların susuz kalmamaları için atık malzemelerden su kapları yaptı ve bunları belirli noktalara yerleştirerek suyla doldurdular. Etkinlikte katılan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüsü çocuklar, düzenlenen etkinlikte hayvanları için atık malzemeden yaptıkları su kaplarını belirli noktalara bıraktı.

TÜGVA Çermik Temsilciliği tarafından gönüllü çocuklarla yapılan etkinlikte, hayvanların sıcak havada susuz kalmamaları için atık malzemelerden su kapları yaptı.

Çocuklar, yaptıkları sulukları belirlenen noktalara yerleştirerek suyla doldurdu.

Etkinliğe katılan çocuklara şapka ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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