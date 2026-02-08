Tüed Genel Başkanı Ergün: "Bayram İkramiyeleri En Düşük Emekli Aylığına Endekslenmelidir"

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını belirterek, ikramiyelerin en düşük emekli aylığına endekslenmesi çağrısında bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında bin lira olarak verilmeye başlayan ikramiyenin o dönemde emeklilerin bayram ihtiyaçlarını karşılamasına ve küçükbaş kurban almasına olanak tanıdığını ifade etti.

Ancak yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında yapılan artışların yetersiz kaldığını vurgulayan Ergün, ikramiyelerin anlamını yitirdiğini belirtti.

Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı ödenen 4 bin liralık ikramiyenin, emeklilerin bayram alışverişini ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirten Ergün, en düşük emekli aylığının 20 bin lira seviyesine yükselmesine rağmen bayram ikramiyelerinin düşük kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Bu adil düzenleme bir an önce hayata geçirilmeli"

Bayram ikramiyelerinin sosyal yardımlar gibi otomatik bir artış sistemine bağlanması gerektiğini ifade eden Ergün, şunları söyledi:

"En makul ve hakkaniyetli çözüm ise bayram ikramiyelerinin her bir bayram için en düşük emekli aylığı tutarında ödenmesidir. Bu sayede emeklilerimiz bayramı gerçekten bayram gibi karşılayabilecek, çocuklarına, torunlarına, akrabalarına hak ettikleri ikramiyeyi verebilecek ve moral bulacaktır. Emekliler bu ülkenin alın teriyle inşa edilen her eserinde emeği olan insanlardır. Hastanelerinde, yollarında, okullarında, medeniyet eserlerinde onların emeği vardır. Bu emeklinin hakkını vermek, devletin en temel görevlerinden biridir. TÜED olarak bu talebimizi her platformda yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığına endekslenmeli ve bu adil düzenleme bir an önce hayata geçirilmelidir."