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Maden ocağında çıkan yangın 6 gündür sürüyor

Maden ocağında çıkan yangın 6 gündür sürüyor
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Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 6 gün önce çıkan yangın söndürülemedi. Yangının kontrol altına alınması için bölge baraj kurularak kapatılıyor.

TÜRKİYE Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağının bir bölümü, 6 gün önce çıkan yangının sürmesi nedeniyle üretime kapatıldı. Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için çalışma başlatıldı.

TTK'ye bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 6 gün önce, eksi 270 ve eksi 370 kotları arasında bulunan mekanize ayak üretim panosunda yangın çıktı. Can kaybı ve dumandan etkilenenin olmadığı, 6 numaralı kömür üretim galerisindeki yangını söndürmek için TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonuçsuz kalırken, yangın söndürülemedi. TTK yönetimi, yangının kontrol altına alınması için yangının yaşandığı galerinin baraj kurularak kapatılmasına karar verdi. Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için sabah saatlerinde maden ocağının baca ağzı bölümünden TIR'larla malzemelerin girişi yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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