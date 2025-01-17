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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflara oy vererek, farklı kategorilerde en beğendiği eserleri belirledi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sobacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" isimli fotoğrafını tercih eden Sobacı, Binnur Ege Gürün Koçak'a ait "Tatbikat" fotoğrafını da oyladı.

Sobacı, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" ile Piero Cruciatti'nin çektiği "Yansıma" adlı fotoğrafları seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisindeki Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğrafını tercih eden Sobacı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü" ile İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare,1 kule" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Sobacı, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazının kılındığı "Özgür ülkede ilk namaz" isimli fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel
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