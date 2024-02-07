TRT 1'de Bir Sevdadır dizisinin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak

TRT 1'de geçen hafta yayına başlayan "Bir Sevdadır" dizisinin ikinci bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Dizinin başrol oyuncuları, canlandırdığı karakterleri, projeye dahil olma sürecini ve dizi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Dizide Yasin Bıçakçı karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi okuduğunda öncelikle hangi karakteri oynayacağına ve senaryonun genel akışına baktığını belirterek, "Karakterin Karadenizli olması ve bir futbolcu çocuğu olmasını beğendim. Bildiğim bir yerden gelen bir karakter oldu." dedi.

Şerifoğlu, hikayeyi ve canlandırdığı karakteri benimseyerek işini yaptığını vurgulayarak, "Senaryoya baktığımda bu hikayenin bir Türkiye gerçeği olduğunu, bu tarz şeylerin gerçekte hep yaşandığını gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı bir ekiple çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şerifoğlu, "İyi bir ekip kurmak çok önemli. Futbolda da öyledir. İyi futbolcularla maç kazanılır. Sağ olsun Mehmet Bozdağ da güzel bir kadro kurdu." ifadesini kullandı.

"Yeşil çok güçlü ve mücadeleci bir anne"

"Yeşil" karakterine hayat veren Sude Zülal Güler ise şunları kaydetti:

"Yeşil çok güçlü ve mücadeleci bir anne. Başına çok kötü bir şey geliyor ve o olay sonucunda hamile kalıyor, hapse giriyor. Çocuklarını hapiste doğuruyor ve orada büyütüyor. Hapisten çıkınca aşiretinin peşine düşeceğini bildiği için hapiste olduğu süre boyunca stratejik planlar yapıyor. Aslında Yeşil'in çocuklarını koruma mücadelesini anlatıyoruz."

Güler, bu tarz hikayelerde başına kötü şeyler gelmiş kadınların genellikle güçsüz anlatıldığını fakat bu dizide güçlü bir kadın karakterinin öne çıktığını söyleyerek, "Dizide Yeşil kırılgan bir kadın ama aynı zamanda çok güçlü biri. Bir kadının bu şekilde hareket etmesi ve planlar yapıyor olması beni çok etkiledi. Bu projeyi benim için diğerlerinden ayıran özellik budur diyebilirim." diye konuştu.

"Daha önce kötü bir karakteri oynamamıştım"

"Ünal Dağlıca" rolünü oynayan Doğukan Polat kötü adamı canlandırdığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bu sefer seyircilerimizin karşısına farklı bir karakterle çıktım. Hem bizi hem izleyicilerimizi çok macera dolu günler bekliyor. Bizler de neler olduğunu yeni gelen bölümlerde öğrendiğimiz için şaşkınlıkla okuyoruz hikayeyi.

Kabul ettiğim karakterin ışığında senaryoyu okuduğumda benim için çok heyecan verici bir durum gelişti, çünkü daha önce kötü bir karakteri oynamamıştım. O yüzden farklı bir rol oynamak beni neşelendirdi."

"Rıza" rolünü canlandıran Ahmet Yenilmez ise "Bir Sevdadır projesinde oyunculuk tarzım itibarıyla Rıza Dayı rolünü tevdi ettiler. Bana proje geldiğinde canı gönülden kabul ettim. İnşallah hakkını veririm." ifadesini kullandı.

Bozdağ Film ile profesyonel hayatı dışında özel bir bağı olduğunu belirten Yenilmez, projede yer almaktan da memnuniyet duyduğunu söyledi.

2. bölüm bu akşam 20.00'de TRT 1'de

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ, yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği dizinin ikinci bölümü bugün 20.00'de TRT 1'de izlenebilecek.

Dizi, çocuklarının geleceğini kurtarmak için çaba gösteren Yeşil'in hayatının, ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişerek beklenmedik bir yola girmesini konu alıyor.