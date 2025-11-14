Haberler

Trakya'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğunluk Yaşanıyor

Trakya'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğunluk Yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya'da yarın başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla lastik satış yerlerinde ve tamircilerde yoğunluk gözlemleniyor. Sürücüler, hem ticari hem hususi araçları için kış lastiği taktırmak adına bakım noktalarına akın etti.

Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında sürücüler hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor.

Uygulama öncesi kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastik satışı yapan işletmeler ile tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Kırklarelili lastik tamircisi Hakan Almamış, AA muhabirine, yaklaşık 2 haftadır ciddi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Mesailerini gece de sürdürdüklerini ifade eden Almamış, sürücülerin kış lastiği uygulamasına duyarlı olduklarını gözlemlediğini dile getirdi.

Uygulamanın yarın başlayacak olması nedeniyle yoğunluklarının arttığını vurgulayan Almamış, "İşimizin başındayız. Sırayla araçların lastiklerini değiştiriyoruz. Sürücülerimiz zaten araçlarına kış lastiği taktırma konusunda duyarlı." dedi.

Aracına kış lastiği taktıran Ali Sürgülü ise can ve mal güvenlikleri için kış lastiği uygulamasının çok iyi olduğunu vurguladı.

Tüm sürücülere araçlarına kış lastiği taktırmasını öneren Sürgülü, bunun çok faydalı olduğunu belirtti.

Edirne ve Tekirdağ'da da lastik tamircilerinde ve satış yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.