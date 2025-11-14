Trakya'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğunluk Yaşanıyor

Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında sürücüler hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor.

Uygulama öncesi kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastik satışı yapan işletmeler ile tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Kırklarelili lastik tamircisi Hakan Almamış, AA muhabirine, yaklaşık 2 haftadır ciddi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Mesailerini gece de sürdürdüklerini ifade eden Almamış, sürücülerin kış lastiği uygulamasına duyarlı olduklarını gözlemlediğini dile getirdi.

Uygulamanın yarın başlayacak olması nedeniyle yoğunluklarının arttığını vurgulayan Almamış, "İşimizin başındayız. Sırayla araçların lastiklerini değiştiriyoruz. Sürücülerimiz zaten araçlarına kış lastiği taktırma konusunda duyarlı." dedi.

Aracına kış lastiği taktıran Ali Sürgülü ise can ve mal güvenlikleri için kış lastiği uygulamasının çok iyi olduğunu vurguladı.

Tüm sürücülere araçlarına kış lastiği taktırmasını öneren Sürgülü, bunun çok faydalı olduğunu belirtti.

Edirne ve Tekirdağ'da da lastik tamircilerinde ve satış yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.