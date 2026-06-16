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Trakya Belediyeler Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya Belediyeler Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Trakya Belediyeler Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında, bölgesel kalkınma projeleri ve yerel yönetimlerin kapasitesini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Trakya Belediyeler Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik protokol yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Candan Yüceer ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin belediyede düzenlenen törende iş birliği protokolünü imzalandı.

Protokol kapsamında, bölgesel kalkınmaya yönelik ortak projelerin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ve Alpullu Belediye Başkanı Orhan Saltık da katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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