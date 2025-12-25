Haberler

Trakya'da yeni asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı

Trakya'da yeni asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarını önlemek için denetimlerini artırdı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından zam yapan firmalar hedef alındı.

Trakya'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaçlara yönelik zorunlu mal ve hizmet sektöründe fahiş fiyat artışlarını önlemek ve piyasada adil, şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Ekipler, 2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından, ücret rakamı açıklanmadan önce zam yapan firmaların, fiyatları hangi tarihte değiştirdiklerini tespit etmeye yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde market, restoran ve gıda satış yerleri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında etiketleri kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu da inceledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı