Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme
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Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyollarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında yaşanacak aksamalar hakkında uyarıda bulundu. Çeşitli yolların bazı kesimlerinde ulaşıma kapama ve kontrollü geçişlerin olacağı duyuruldu.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 75-80. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-14. kilometrelerinde marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki ışıklandırma çalışmaları sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 0-2. ve Samsun-Ordu yolunun 1-9. kilometrelerinde üstyapı onarım, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ardeşen-Fındıklı-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 18-42. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Altan Ayağ, Adnan Sezgin ve Phaselis tünellerinde bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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