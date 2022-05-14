Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor - Havai fişek gösterileri - Haberler

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor - Havai fişek gösterileri

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Medikal Park Stadı Havai fişeklerin atılması TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Medikal Park Stadı'da kutlama yapıyor.

Medikal Park Stadı

Havai fişeklerin atılması TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Medikal Park Stadı'da kutlama yapıyor.

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AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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