Haberler

Trabzon Valisi Şahin'den TESOB'a ziyaret

Trabzon Valisi Şahin'den TESOB'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara'yı ziyaret ederek odanın çalışmaları ve kentin turizm ile ticaretine yönelik projeleri hakkında bilgi aldı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret etti.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, Kara'dan odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başta turizm olmak üzere birçok alanda proje yürüttüklerini belirten Kara, kentin ticaret, üretim ve istihdamına katkı sağladıklarını vurguladı.

Kara, son 10 yılda Türkiye çapında 9 ödül kazanan Trabzon'un ahileriyle ilgili de Şahin'e bilgi sundu.

Vali Şahin, misafirperverlikleri dolayısıyla Kara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler

Böylesi görülmedi! Ayakkabısını bile kaybeden oldu