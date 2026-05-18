Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Özer, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer'in cenazesi, Trabzon'da kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden 65 yaşındaki Özer'in cenazesi, Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'ne getirildi.

Özer, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

