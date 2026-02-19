Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka'daki altyapı çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesinde 260 milyon liralık 6 projenin yapıma devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Maçka Şefliğine bağlı ekipler, 2025'te ilçede 33 bin 340 metre içme suyu, 2 bin 449 metre de kanalizasyon hattının imalatını tamamladı.

Yapımı devam eden bedeli 260 milyon liralık 4 içme suyu ve 2 kanalizasyon projesinin tamamlanmasıyla Maçka'nın 67 mahallesine içme suyu ve altyapı hizmeti verilecek.

İlçede ayrıca, maliyeti 100 milyon lirayı aşan su şebeke ve kolektör hattı inşaatı da devam ediyor.