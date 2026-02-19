Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka'daki altyapı çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka'daki altyapı çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka ilçesinde 260 milyon liralık 6 projenin yapımını sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin ilçe genelinde genişletilmesi hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesinde 260 milyon liralık 6 projenin yapıma devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Maçka Şefliğine bağlı ekipler, 2025'te ilçede 33 bin 340 metre içme suyu, 2 bin 449 metre de kanalizasyon hattının imalatını tamamladı.

Yapımı devam eden bedeli 260 milyon liralık 4 içme suyu ve 2 kanalizasyon projesinin tamamlanmasıyla Maçka'nın 67 mahallesine içme suyu ve altyapı hizmeti verilecek.

İlçede ayrıca, maliyeti 100 milyon lirayı aşan su şebeke ve kolektör hattı inşaatı da devam ediyor.

Kaynak: AA " / " + Hatice Diler -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü