Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen '2025 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması' sonuçlandı. TGC Suavi Kaptan Lokali'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklanan başarı ödüllerinde; çeşitli kategorilerde 40 eserin yer aldığı yarışmada, Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu 2 ödül kazandı. DHA Trabzon Bürosu muhabirlerden Selçuk Başar, 'Haber görüntüsü' kategorisinde 'Yaşıyor ama 7 yıldır ölü görünüyor' başlıklı haber görüntüsüyle, Nurgül Günaydın da 'Kızılderili ailenin Trabzonspor tutkusu' adlı haberiyle 'Spor haberi' dalında başarı ödülüne layık görüldü. Ödüller törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı