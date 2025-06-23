Trabzon'da Yaz Spor Okulları Etkinlikleri Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, "Yaz Spor Okulları" bünyesinde çocuk ve gençler için 30 branşta etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un tüm ilçelerinde 30 Haziran'dan itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde spor, bilim, doğa, kültür ve sanat alanlarında etkinliklerin düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un her branşta sporu destekleyen, altyapısı güçlü, organizasyon kabiliyeti yüksek bir kent olduğunu belirtti.

Yaz boyunca düzenlenecek etkinliklerin bunun göstergesi olduğuna dikkati çeken Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz etkinliklerle sporun ve sosyal yaşamın gücünü vatandaşlarımızla buluşturacağız. Trabzon olarak gençliğe yatırım yapmayı, bilime ve sporu yaşamın bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda attığımız her adım, geleceğin daha sağlıklı, dinamik ve bilinçli nesillerini yetiştirmek içindir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan açıklamada, etkinlik kapsamındaki programlar hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.