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Trabzon'da İş Hukuku Semineri Düzenlendi

Trabzon'da İş Hukuku Semineri Düzenlendi
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Trabzon Barosu tarafından firmalara yönelik iş hukuku semineri gerçekleştirildi. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, işçi ve işveren arasındaki dava artışına dikkat çekerek arabuluculuk çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Barosu organizesinde firma temsilcilerine yönelik iş hukuku semineri düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Trabzon Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Ebru Balta Çavdar, Avukat Sefa Uslu ve Avukat Murat Han Yıldız tarafından firma temsilcilerine iş hukuku sunumları yapılarak katılımcıların soruları yanıtlandı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, işçi ve işveren arasındaki dava sayısının son yıllarda büyük artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada özellikle arabuluculuk konusunda önemli çalışmalar yapan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Artık her şirketin bir avukatı olması ihtiyaç haline gelmiştir. Atılacak her adımın avukatın bilgisi dahilinde atılması gerekir."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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