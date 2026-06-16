Akçaabat'ta yeni otogar projesinin ihalesi yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Akçaabat ilçesinde hayata geçirilecek yeni otogar projesinin ihale sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede uzun yıllardır ihtiyaç olarak görülen yeni otogar projesi için yüklenici firma ile 77 milyon 300 bin liralık ihale sözleşmesi imzalandı.

Kavaklı Mahallesi'ndeki dolgu alanı üzerine inşa edilecek yeni otopark projesinde, 10 otobüs peronu, 48 araç kapasiteli otopark, 10 bilet satış ofisi ve 4 taksi durağı, restoran, büfe, geniş bekleme alanları, idari ofisler ile teknik birimlerin yanı sıra mescit gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.