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Akçaabat'ta yeni otogar projesinin ihalesi yapıldı

Akçaabat'ta yeni otogar projesinin ihalesi yapıldı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat ilçesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan yeni otogar projesi için 77 milyon 300 bin liralık ihale sözleşmesi imzaladı. Proje kapsamında 10 otobüs peronu, 48 araçlık otopark, bilet ofisleri, taksi durakları ve sosyal donatı alanları yer alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Akçaabat ilçesinde hayata geçirilecek yeni otogar projesinin ihale sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede uzun yıllardır ihtiyaç olarak görülen yeni otogar projesi için yüklenici firma ile 77 milyon 300 bin liralık ihale sözleşmesi imzalandı.

Kavaklı Mahallesi'ndeki dolgu alanı üzerine inşa edilecek yeni otopark projesinde, 10 otobüs peronu, 48 araç kapasiteli otopark, 10 bilet satış ofisi ve 4 taksi durağı, restoran, büfe, geniş bekleme alanları, idari ofisler ile teknik birimlerin yanı sıra mescit gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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