Toyota'nın Küresel Üretimi Kasımda Yüzde 5,5 Geriledi

Toyota Motor Corp., kasım ayındaki küresel üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüşle 821.723 adede gerilediğini açıkladı. Şirket, yurtdışı ve yurtiçi üretimlerinde de düşüş yaşadığını belirtirken, ABD'de hibrit araç talebinin artması nedeniyle üretim artışı kaydedildi.

TOKYO, 25 Aralık (Xinhua) -- Toyota Motor Corp., kasım ayındaki küresel üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüşle 821.723 adede gerilediğini açıkladı. Şirket, 6 aydır ilk kez düşüş yaşandığını belirtti.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, perşembe günü yaptığı açıklamada yurtdışı üretimlerinin yüzde 3,4 düşüşle 563.546 araca gerilediğini, yurtiçi üretimlerininse yüzde 9,7 düşüşle 258.177 adede düştüğünü ifade etti.

ABD'deki üretim, ABD yönetiminin uyguladığı yüksek gümrük vergilerine rağmen, hibrit araçlara olan güçlü talep sayesinde yüzde 9,0 artışla 107.953 adede çıktı.

Tüm dünyadaki satışlarının yüzde 2,2 düşerek 900.011 araca gerilediğini kaydeden şirket, 11 aydır ilk kez düşüş yaşandığını vurguladı.

Şirketin yurtdışı satışları yüzde 2,6 düşüşle 769.789 araca gerilerken, Japonya'daki satışları yüzde 0,2 düşerek 130.222 adede geriledi.

