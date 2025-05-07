Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü'nden Kaymakam Önder'e Ziyaret
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, İtalya'da düzenlenen 2026 Avrupa Kupası ön eleme turnuvasında kazandıkları zaferle Kaymakam Muhammet Önder'i ziyaret etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü'nün teknik heyeti ve oyuncuları, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder'i ziyaret etti.
İtalya'da düzenlenen 2026 Avrupa Kupası ön eleme turnuvasında şampiyonluğa ulaşan takım, kupalarıyla Kaymakam Önder'e ziyarette bulundu.
Önder, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel