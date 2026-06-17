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Fabrikanın talaş silosunda çıkan yangın hasara yol açtı

Fabrikanın talaş silosunda çıkan yangın hasara yol açtı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kapı fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki kapı fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kapı fabrikasının talaş silosunda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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