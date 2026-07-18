Tosya Belediyesi 14 yeni aracı hizmete aldı

Tosya Belediyesi tarafından satın alınan 14 araç ve iş makineleri hizmete sunuldu.

Üçolukları Milli Parkı'nda düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hizmet araçlarını şehrin kullanımına sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hizmet araçlarının değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğuna dikkati çeken Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"En güzel tarafı da sadece 20 milyon lira kredi çekerek 80 milyon lirasını gerek hibe gerekse öz kaynaklarımızla ödeyerek araçları, belediyemize, şehrimize kazandırdık. Desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a şükranlarımızı arz ediyoruz. İl başkanlığımız, ilçe başkanlığımız ve çalışma arkadaşlarımızla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz."