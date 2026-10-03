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Tokat Ticaret Borsası seçiminde Lütfi Bora 155 oyla yeniden başkan seçildi

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Tokat Ticaret Borsası seçiminde Lütfi Bora 155 oyla yeniden başkan seçildi
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Tokat Ticaret Borsasında gerçekleştirilen seçimde Lütfi Bora ile Ufuk Haykır başkanlık için yarıştı. 343 kayıtlı üyeden 272'si sandığa giderken 2 oy geçersiz sayıldı; Bora 155 oyla yeniden başkan seçildi, Haykır 115 oy aldı. Bora, oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti.

Tokat Ticaret Borsası üyeleri, yapılan seçimde Lütfi Bora'yı yeniden başkan seçti.

Tokat Ticaret Borsasında gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Lütfi Bora ile Ufuk Haykır başkanlık için yarıştı.

Borsanın 343 kayıtlı üyesinden 272'si sandığa giderken, kullanılan oyların 2'si geçersiz sayıldı.

Seçimde Lütfi Bora 155 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Ufuk Haykır 115 oy aldı.

Seçimin ardından tebrikleri kabul eden Bora, sandığa giderek oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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