Bakan Göktaş'tan Tokat'taki selden etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."