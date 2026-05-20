Bakan Göktaş'tan Tokat'taki selden etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Göktaş'tan Tokat'taki selden etkilenenlere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'taki sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 20 milyon lira aktarıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
